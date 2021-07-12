В платье с эффектным декольте и пайетками: Сальма Хайек появилась в Каннах

В платье с эффектным декольте и пайетками: Сальма Хайек появилась в Каннах

Знаменитость появилась перед фотографами в красивом платье, которое подчеркнуло ее формы.

Американская актриса Сальма Хайек посетила вчера церемонию вручения награды Kering Women In Motion Awards, которая проводилась в рамках 74-го международного кинофестиваля в Каннах.

Для мероприятия знаменитость выбрала сине-черное платье от Gucci, которое было полностью расшито пайетками, а декольте наряда выполнено в форме сердца с тонкими двойными бретельками.

Сальма Хайек / Associated Press

Дополнили вечерний туалет звезды клатч-бокс, моносерьга в одном ухе и массивной кольцо на пальце. Волосы актрисе уложили на один бок, имитируя прическу 50-х годов, а также визажисты сделали ей вечерний макияж в спокойной коричневой гамме.

Сальма Хайек / Associated Press

Кстати, Сальма часто появлялась на Каннском кинофестивале и неоднократно принимала участия в различных митингах, который организовывали звезды, чтобы привлечь общественность к различным проблемам.

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