В платье с эффектным декольте и разрезом: Дженнифер Лопес очаровала образом на светском ивенте

В таких роскошных образах пара посетила турнир по покеру и блэкджеку в одном из ночных заведений Лас-Вегаса.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес опять привлекла всеобщее внимание, поскольку надела на мероприятие в Лас-Вегасе очень эффектное платье от британского бренда David Koma. Ее наряд был с эффектным косым вырезом под грудья с прозрачной вставкой, а также воротником-чокером.

У платья были открытые плечи и декор в виде серебристых камней на лице и юбке. Также наряд Лопес дополнял высокий разрез до бедра на юбке, который еще и подчеркивал ее ноги, и демонстрировал красивые босоножки на высоких каблуках и платформе.

Дополнила звезда свой вечерний лук роскошной укладкой, макияжем и клатчем с черными стразами. В ушах у Дженнифер были серьги-змеи, а на руках несколько колец с бриллиантами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Традиционно в свет она вышла с мужем Беном Аффлеком. Мужчина в этот раз надел синий костюм-тройку, белую рубашку и туфли-броги с тиснением.

Дженнифер Лопес и Бен Аффоек / Фото: Getty Images

А еще совсем недавно 54-летняя поп-дива сияла в сексуальном наряде от Gucci с разрезом до бедра на гала-концерте LACMA Art+Film 2023 в Лос-Анджелесе.

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