В платье с эффектным декольте и роскошном колье: элегантная Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет

37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей презентации новой коллекции высокого ювелирного искусства Tiffany & Co, которая прошла в Лос-Анджелесе, в историческом поместье Беверли.

Креативный директор бренда Натали Вердей отвечала за создание коллекции Blue Book: Tiffany Céleste из 157 изделий, стоимость каждого из которых составляет в среднем 1 млн евро. Среди гостей были замечены Аня Тейлор-Джой, Эмили Блант, Сьюки Уотерхаус, Риз Уизерспун, Галь Гадот и другие. Каждая гостья представила на себе одно из ювелирных украшений.

Так, Рози Хантингтон-Уайтли появилась на ужине в обтягивающем молочном платье с эффектным декольте, которое дополнила белым клатчем-конвертом, белыми босоножками и белым маникюром. На ее шее красовалось роскошное колье с полупрозрачным голубым камнем, а на пальце блистало кольцо с таким же камнем.

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Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли появлялась на выставке в Японии. Модель в кремовом платье без рукавов приехала на открытие Tiffany & Co Tiffany Wonder в Токио. Мероприятие проходило в галерее TOKYO NODE.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

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