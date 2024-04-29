Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с эффектным декольте и роскошном колье: элегантная Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет

В платье с эффектным декольте и роскошном колье: элегантная Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель пришла на презентацию новой коллекции ювелирного бренда.

37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли стала гостьей презентации новой коллекции высокого ювелирного искусства Tiffany & Co, которая прошла в Лос-Анджелесе, в историческом поместье Беверли.

Креативный директор бренда Натали Вердей отвечала за создание коллекции Blue Book: Tiffany Céleste из 157 изделий, стоимость каждого из которых составляет в среднем 1 млн евро. Среди гостей были замечены Аня Тейлор-Джой, Эмили Блант, Сьюки Уотерхаус, Риз Уизерспун, Галь Гадот и другие. Каждая гостья представила на себе одно из ювелирных украшений.

Так, Рози Хантингтон-Уайтли появилась на ужине в обтягивающем молочном платье с эффектным декольте, которое дополнила белым клатчем-конвертом, белыми босоножками и белым маникюром. На ее шее красовалось роскошное колье с полупрозрачным голубым камнем, а на пальце блистало кольцо с таким же камнем.

(листайте фото вправо)

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли
Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли появлялась на выставке в Японии. Модель в кремовом платье без рукавов приехала на открытие Tiffany & Co Tiffany Wonder в Токио. Мероприятие проходило в галерее TOKYO NODE.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация