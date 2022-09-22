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В платье с эффектным декольте и вырезами на животе: Оливия Уайлд под прицелом фотографов

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В платье с эффектным декольте и вырезами на животе: Оливия Уайлд под прицелом фотографов

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Звезда "Доктора Хауса" решила быть не в кадре, а за ним. Из-за продвижения своей режиссерской работы она сейчас часть попадает под прицел папарацци.

Актриса Оливия Уайлд сейчас активно посещает различных шоу и кинофестивали, поскольку на 23 сентября запланирована мировая премьера ее режиссерской работы - фильма "Не волнуйся, дорогая", где сыграл ее бойфренд - актер и певец Гарри Стайлс.

Именно поэтому Оливия пришла на днях на программу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". Актрису сфотографировали папарацци, когда она выходила из студии на Манхэттене.

На Уайлд было необычное белое платье с очень глубоким декольте и вырезами, солнцезащитные очки от Ray-Ban, черные массивные ботинки от Casadei и несколько золотых украшений от бренда Anita Ko.

Оливия Уайлд / © Getty Images
Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Изначально премьера фильма Оливии состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале, но вызвала довольно неоднозначные отзывы. Критики разнесли игру Стайлса, ссылаясь на отсутствие режиссерского изображения, ясность сценария и предсказуемый сюжет. Однако фильм все же получил немного похвалы, многие отметили хорошую игру Флоренс Пью.

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