В платье с эффектным декольте: стильная Николь Шерзингер сходила в ресторан

В платье с эффектным декольте: стильная Николь Шерзингер сходила в ресторан

Певица и телезвезда попала под прицел папарацци в Калифорнии.

Николь Шерзингер вернулась в Лос-Анджелес, ведь несколько последних недель звезда была в отпуске со своим бойфрендом Томом Эвансом и часто делилась снимками в купальниках и прогулках на яхтах. Пара отдыхала в Греции на острове Миконос.

Теперь же папарацци удалось сделать несколько кадров звезды в Калифорнии, когда она направлялась к своей машине после ужина в ресторане Craig's. Для выхода звезда Pussycat Dolls выбрала легкое платье от бренда Temperley London, которое помимо асимметричной юбки с разрезом имело еще и внушительное декольте.

Наряд Николь сочетала с черной сумкой на длинной цепочке и туфлями-лодочками на высоком каблуке. Платье Николь было нежного кремового цвета и красиво оттеняло ее бронзовый загар.

Николь Шерзингер / Getty Images

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