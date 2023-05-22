В платье с эффектным разрезом: Тони Гаррн впечатлила образом на Каннском кинофестивале

30-летняя модель посетила показ фильма "Анатомия падения" и вышла перед показом фильма немного попозировать фотографам. Одета Тони была в этот вечер в платье из осенне-зимней коллекции 2022 от Michael Kors, которое было с вырезом сбоку и расшито пайетками по всему наряду. Также у платья был высокий разрез спереди, его она дополнила золотистыми босоножками на каблуках.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

Тони Гаррн добавила к образу браслет и серьги-висюльки от Yessayan, волосы зачесала назад и сделала макияж в натуральных оттенках. Также у модели был темный маникюр и несколько одинаковых колец на пальцах.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

На премьере этого же фильма блистала и актриса Дженнифер Лоуренс. Она вышла на дорожку в алом платье от Christian Dior Couture, которое было на бретельках, подчеркивало талию и спускалось вниз пышной юбкой со шлейфом.

Напомним, ранее мы видели Тони на дорожке в Каннах в другом более ярком розовом платье без рукавов и серьгах-висюльках.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

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