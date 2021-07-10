В платье с эффектным вырезом: супермодель Изабель Гулар посетила премьеру фильма в Каннах

В платье с эффектным вырезом: супермодель Изабель Гулар посетила премьеру фильма в Каннах

Модель выбрала лаконичный наряд и украшения.

На Лазурном берегу в Каннах продолжается главный кинофестиваль года, куда съехались знаменитости со всего мира. Одной из гостей четвертого дня стала бразильская супермодель Изабель Гулар. После фотосессии на красной дорожке девушка посетила премьеру франко-голландской картины "Искушение".

Для мероприятия Изабель выбрала белоснежное платье от итальянского бренда Etro. Оно было со шлейкой на одно плече и красивым фигурным вырезом на спине, который украшала кайма из камней.

Изабель Гулар / Associated Press

Образ модель дополнила широким браслетом на руке, длинными сережками и вечерним макияжем. Ее волосы были уложены в высокую мальвинку.

Изабель Гулар / Associated Press

Но платье от итальянского дома моды выбрала не только Гулар, а и ее коллега Кэндис Свэйнпоул. Вот только Кэндис отдала предпочтение платью с американской проймой и шлейфом.

Кэндис Свэйнпоул в Каннах / Associated Press

Читайте также: Все новости о 74-м Каннском кинофестивале

74-й Каннский кинофестиваль (24 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку