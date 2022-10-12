В платье с эффектными круглыми вырезами: Джоди Тернер-Смит удивила нарядом на красной дорожке

От недавнего времени мир активно заговорил об этой актрисе, ведь она все чаще начала удивлять смелыми и необычными образами.

Актриса Джоди Тернер-Смит на британской премьере фильма "Бардо (или Лживая хроника пригоршни истин)", которая состоялась во время 66-го Лондонского кинофестиваля.

На красной дорожке эффектная звезда появилась в черном платье от Christopher Kane из коллекции весна-лето 2022. Платья было обтягивающим и красиво смотрелось на на стройной фигуре девушки, но также нельзя было не обратить внимание на оригинальные круглые вырезы, которые были по всему платью. Украшали их золотистые цепочки.

Образ Джоди дополнила черными замшевыми ботинками и множеством золотых колец на руках, которые стильно сочетались с элементами платья, а также сделала макияж с золотистыми акцентами в уголках глаз.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

Также она опять изменила цвет волос. Актриса к каждому своему образу красит волосы в новый оттенок. Не так давно она блистала на красной дорожке с бордовыми волосами, а в этот раз перекрасила их в пепельный оттенок.

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