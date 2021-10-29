В платье с эффектными вырезами: Крисси Тейген продемонстрировала наряд от David Koma

Бывшая модель подчеркнула фигуру платьем из коллекции Fall 2021.

Крисси Тейген попала под прицел папарацци, когда направлялась вечером на ужин во французский ресторан Le Bernardin в Нью-Йорке. Звезда была одета в черное платье от David Koma, которое имело тонкие бретельки, прозрачный корсетный верх и разрез сбоку. Изюминкой наряда были три круглых выреза, украшенных стразами.

Крисси завершила свой образ босоножками на каблуке и с завязками. Волосы знаменитости были уложены в каре, а ушах красовались сережки-кольца.

Крисси Тейген / Getty Images

В этом же наряде Тейген появилась вчера на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном. А вот днем ранее ее подловили в центре города в экстравагантном красном костюме, который она сочетала с бюстгальтером и клатчем необычного дизайна.

Крисси Тейген / Getty Images

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