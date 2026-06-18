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- Шоу-бизнес
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В платье с эффектными вырезами на туловище: актриса продемонстрировала стройную фигуру в Нью-Йорке
37-летняя Логан Браунинг появилась на публике в пикантном образе, сделав ставку на один из самых горячих трендов сезона — платье с вырезами cut-out.
Американская актриса Логан Браунинг попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Звезда продемонстрировала пикантный наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Для выхода Логан выбрала длинное платье глубокого приталенного силуэта сине-графитового оттенка с бархатной фактурой. Наряд имел высокий воротник, разрез сзади и большие асимметричные вырезы по бокам на туловище, которые придали образу соблазнительность. Открытой также была спина.
Знаменитость дополнила наряд замшевыми черными босоножками на высокой платформе, каблуках и с ремешками. У нее была объемная вьещаяся прическа, макияж с нежно-розовой помадой на губах и молочный маникюр. Уши Логан украсила серьгами-кольцами, а на руках были кольца.