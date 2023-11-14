Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с эффектными вырезами: трансгендерная актриса Хантер Шафер на красной дорожке в гламурном луке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с эффектными вырезами: трансгендерная актриса Хантер Шафер на красной дорожке в гламурном луке

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

В этом наряде звезда выглядела просто сногсшибательно, а образ дополнила гламурными аксессуарами.

Американская модель, актриса и ЛГБТ-активистка Хантер Шафер появилась на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лос-Анджелесе. Звезда позировала в сексуальном серебристом платье от британского бренда Alexander McQueen из коллекции осень-зима 2023.

Хантер Шафер / © Associated Press
Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Наряд выполнен из бежевой сетчатой ткани, которая полностью была расшита серебристым и черным бисером, пайетками и камнями. Также у платья была длинная юбка с рюшами, а по боками его украшали довольно большие вырезы, демонстрирующие фигуру.

Дополнила образ Хантер такими же гламурными ботильонами с вышивкой камнями, а также браслетами-манжетами на запястьях. Волосы девушка просто распустила, а на лице у нее был макияж серыми тенями.

Хантер Шафер / © Associated Press
Хантер Шафер / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" выйдет 16 ноября.

Читайте также:

Трагедии Кирсти Элли: почему актриса так и не создала семью

Трагедии Кирсти Элли: почему актриса так и не создала семью

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
748
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация