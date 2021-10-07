В платье с эффектом беременности: Зендая удивила образом на красной дорожке

В платье с эффектом беременности: Зендая удивила образом на красной дорожке

Каждое появление 25-летней знаменитости на мероприятиях в последнее время - это целое событие.

Образы Зендаи часто необычные, эффектные и смелые. Вчера звезда "Дюны" в очередной раз произвела фурор, когда вышла на фотоколл Музея киноакадемии в наряде от испанского Модного дома Loewe.

Серое трикотажное платье было украшено золотой литой накладкой спереди. Эта необычна деталь была сделана выпуклой и немного неровной по бокам, поэтому создавала беременный эффект.

Зендая / Getty Images

Образ молодая актриса дополнила золотыми сережками, тоже от этого бренда и туфлями-лодочками.

Зендая / Getty Images

Серое платье с золотой деталью было представлено в коллекции весна-лето 2022, которую создал креативный директор Loewe Джонатан Андерсон. В новой коллекции дизайнер ссылается на работы Понтормо, художника флорентийской школы и одного из основоположников маньеризма.

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Красивые образы Зендаи на мероприятиях (19 фото)

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