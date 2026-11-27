Ева Гейл

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Звезда британского романтического реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Ева Гейл поделилась в Instagram серией фотографий, на которых продемонстрировала роскошный вечерний образ. В таком образе блондинка посетила юбилейную, 25-ю церемонию вручения премии The Beauty Awards 2026 в Лондоне.

Ева Гейл

Ева надела эффектное красное платье макси, которое идеально облегало ее фигуру. Наряд имел тонкие бретельки, завязанные на плечах бантами, с которых свисали длинные шнурки.

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Ева Гейл

Пикантности аутфиту придавал экстремально глубокий V-образный вырез на спине, доходивший до поясницы, а также драпировка в области ягодиц, подчеркивавшая ее пышные формы.

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Ева Гейл

Лук Гейл дополнила миниатюрным перламутровым клатчем, золотистыми браслетами, кольцами и лаконичными серьгами.

Блондинка сделала роскошную укладку с объемными локонами, макияж с сияющим хайлайтером на скулах и красной помадой в тон платью.

Ева Гейл

Ева устроила себе фотосессию на лестнице, а также попозировала перед зеркалом в ванной комнате, продемонстрировав свой образ с разных ракурсов.

Ева Гейл

Ева Гейл

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