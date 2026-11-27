- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с экстремальным вырезом на спине: звезда реалити продемонстрировала роскошный вечерний образ
Ева Гейл подчеркнула свои женственные формы облегающим красным нарядом.
Звезда британского романтического реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Ева Гейл поделилась в Instagram серией фотографий, на которых продемонстрировала роскошный вечерний образ. В таком образе блондинка посетила юбилейную, 25-ю церемонию вручения премии The Beauty Awards 2026 в Лондоне.
Ева надела эффектное красное платье макси, которое идеально облегало ее фигуру. Наряд имел тонкие бретельки, завязанные на плечах бантами, с которых свисали длинные шнурки.
Пикантности аутфиту придавал экстремально глубокий V-образный вырез на спине, доходивший до поясницы, а также драпировка в области ягодиц, подчеркивавшая ее пышные формы.
Лук Гейл дополнила миниатюрным перламутровым клатчем, золотистыми браслетами, кольцами и лаконичными серьгами.
Блондинка сделала роскошную укладку с объемными локонами, макияж с сияющим хайлайтером на скулах и красной помадой в тон платью.
Ева устроила себе фотосессию на лестнице, а также попозировала перед зеркалом в ванной комнате, продемонстрировав свой образ с разных ракурсов.