В платье с фатином: Милла Йовович стала гостью церемонии в Калифорнии

В платье с фатином: Милла Йовович стала гостью церемонии в Калифорнии

46-летняя звезда продемонстрировала элегантный вечерний аутфит.

Актриса Милла Йовович приняла участие в 9-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии визажистов и парикмахеров, которая проходила в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Звезда фильмов "Голубая лагуна" и "Обитель зла" появилась на сцене в красивом вечернем платье нежного оттенка. Наряд имел фатиновую отделку, а также его украшали камни на воротнике и поясе. Дополнили образ Мили лаконичная укладка и малиновая помада на губах.

Милла Йовович / Getty Images

А вот на спина ее наряда был вырез, который украшала аппликация из кристаллов, пайеток и бисера.

Милла Йовович / Getty Images

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