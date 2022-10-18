В платье с фигурным декольте и баской: элегантная Кейт Хадсон на мероприятии

Наряд красиво сидел на фигуре знаменитости и сочетался с украшениями.
Актриса Кейт Хадсон посетила вечернее мероприятие в Лондоне, организованное в честь выхода детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", где она сыграла с Дэниелом Крейгом.
Для мероприятия актриса нарядилась в двухцветное платье от бренда Christian Siriano из круизной коллекции 2023. Верх наряда был выполнен в форме сердца и не имел бретелек, а вот декольте украшал фигурный вырез.
Юбка была прямой и белой, талию украшала черная баска из атласа. Образ актрисы дополнили сапоги со стразами, серьги с бриллиантами, прическа и нежный макияж.
Компанию Кейт на мероприятии составил ее жених Дэнни Фудзикавой - музыкант и владелец звукозаписывающей компании Lightwave Records. Напомним, у пары есть совместная дочь Рани, а до того, как начались их отношения, они были хорошими друзьями.
Читайте также:
- Вау, какая: актриса Кейт Хадсон появилась на красной дорожке в платье с роскошным декольте
- В образе от Valentino: актриса Кейт Хадсон посетила премьеру детективного фильма в Лондоне
- В льняном платье с вышивкой и камнями: красивая Кейт Хадсон пришла на показ фильма
Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram