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В платье с фигурным декольте и баской: элегантная Кейт Хадсон на мероприятии

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В платье с фигурным декольте и баской: элегантная Кейт Хадсон на мероприятии

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Наряд красиво сидел на фигуре знаменитости и сочетался с украшениями.

Актриса Кейт Хадсон посетила вечернее мероприятие в Лондоне, организованное в честь выхода детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", где она сыграла с Дэниелом Крейгом.

Для мероприятия актриса нарядилась в двухцветное платье от бренда Christian Siriano из круизной коллекции 2023. Верх наряда был выполнен в форме сердца и не имел бретелек, а вот декольте украшал фигурный вырез.

Юбка была прямой и белой, талию украшала черная баска из атласа. Образ актрисы дополнили сапоги со стразами, серьги с бриллиантами, прическа и нежный макияж.

Кейт Хадсон / © Getty Images
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Компанию Кейт на мероприятии составил ее жених Дэнни Фудзикавой - музыкант и владелец звукозаписывающей компании Lightwave Records. Напомним, у пары есть совместная дочь Рани, а до того, как начались их отношения, они были хорошими друзьями.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / © Getty Images
Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / Фото: Getty Images

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