В платье с флористическим принтом и на шпильках: новый выход Линдсей Лохан в Нью-Йорке

37-летняя актриса все чаще начала появляться на публике и демонстрировать стильные луки.

Линдсей Лохан попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она обрадовалась встрече с фотографами и мило им улыбнулась.

Одета актриса была в классическое длинное серое пальто, под которым на ней было белое платье с разноцветным флористическим принтом. Наряд она скомбинировала с бордовыми лакированными сапогами на шпильках и белой сумкой.

Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

Волосы Лохан уложили в локоны и сделали макияж с медными тенями и помадой цвета пыльной розы.

Напомним, ранее Линдсей Лохан подловили в объемной эко-шубе ванильного оттенка, светлом топе со стразами и белых штанах-палаццо.

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