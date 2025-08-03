В платье с футуристическим каркасом и оперных перчатках: Сиара снялась в сиквеле «Дьявол носит Prada»

Сиара / © Getty Images

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Сиара попала в объективы папарацци во время съемок сиквела «Дьявол носит Prada», состоявшихся в Музее естественной истории в Нью-Йорке.

На съемочной площадке артистка появилась в эффектно-пикантном образе. На ней был черный наряд, состоявший из прозрачного платья макси по фигуре с сетчатым принтом, короткими рукавами и высокой горловиной и футуристического каркаса.

Сиара / © Getty Images

Аутфит Сиара дополнила черными оперными перчатками и черными босоножками на шпильках. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж смоки-айс и украсила уши большими черными серьгами. Певица выглядела стройно и красиво.

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Напомним, на съемочной площадке в Музее естественной истории была замечена также модель plus size Эшли Грэм, которая также предстала в черном прозрачном платье.