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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В платье с футуристическим каркасом и оперных перчатках: Сиара снялась в сиквеле «Дьявол носит Prada»

39-летняя американская артистка появится в одной из сцен продолжения культовой ленты.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сиара

Сиара / © Getty Images

Сиара попала в объективы папарацци во время съемок сиквела «Дьявол носит Prada», состоявшихся в Музее естественной истории в Нью-Йорке.

На съемочной площадке артистка появилась в эффектно-пикантном образе. На ней был черный наряд, состоявший из прозрачного платья макси по фигуре с сетчатым принтом, короткими рукавами и высокой горловиной и футуристического каркаса.

Сиара / © Getty Images

Сиара / © Getty Images

Аутфит Сиара дополнила черными оперными перчатками и черными босоножками на шпильках. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж смоки-айс и украсила уши большими черными серьгами. Певица выглядела стройно и красиво.

Напомним, на съемочной площадке в Музее естественной истории была замечена также модель plus size Эшли Грэм, которая также предстала в черном прозрачном платье.

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