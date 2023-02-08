В платье с гламурным бантом: Джулианна Мур на премьере психологического триллера в Лондоне

Актриса традиционно выбрала лаконичный наряд.
62-летняя оскароносная актриса Джулианна Мур посетила мировую премьеру психологического нео-нуарного триллера "Sharper" ("Шулер"), которая состоялась в BFI Southbank 7 февраля в Лондоне.
Фильм снят сервисом Apple TV, а Мур сыграла в нем главную роль - одинокую мать, которая заводит роман с миллиардером, пока ее сын пытается сколотить собственное состояние грабя богатых. Действие фильма происходит в Нью-Йорке.
На красной дорожке актриса появилась в элегантном черном длинном платье с американской проймой, которое дополняла накидка. Акцентом в наряде был бант на шее со стразами. Образ Мур дополнили серьги, кольцо на пальце, лаконичная прическа и макияж.
Также в фильме появится актер Себастиан Стэн, который недавно также сыграл в сериале "Пэм и Томми", рассказывающем о скандальном секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли.
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