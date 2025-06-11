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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с глубоким декольте: американская актриса привлекла внимание пикантным нарядом

Фотографы запечатлели Монику Барбаро в черном наряде с откровенным декольте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Моника Барбаро

Моника Барбаро / © Getty Images

Папарацци подловили американскую актрису Монику Барбаро, когда она выходила из гостиницы в Нью-Йорке.

Знаменитость выглядела красиво в пикантном наряде. На ней было черное платье миди приталенного силуэта с американской проймой и глубоким декольте, которое приковывало взгляды всех вокруг.

Моника Барбаро / © Getty Images

Моника Барбаро / © Getty Images

Свой образ Барбаро дополнила черными лакированными туфлями-лодочками на шпильках. У нее были распущенные волосы, легкий макияж, золотые серьги с камнями в ушах, коктейльное кольцо и часы с черным ремешком на руках.

Напомним, Моника Барбаро коротким платьем А-силуэта с пудровыми пайетками и камнями подчеркнула стройные ноги.

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