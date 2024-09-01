В платье с глубоким декольте: британская актриса в эффектном образе сияла на ужине в Венеции

Натали Эммануэль пришла на ивент в наряде с соблазнительным вырезом.

Британская актриса Натали Эммануэль посетила ужин Armani Beauty, который состоялся в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.

Звезда появилась на ивенте в эффектном аутфите. На ней было черное платье по фигуре, расшитое пайетками, и на тонких бретельках. Наряд имел глубокий V-образный вырез, который подчеркнул ее красивый бюст, и обнаженную спину.

Натали Эммануэль / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуках. У нее была гладкая укладка, макияж с акцентом на глазах, пирсинг в носу и длинный перламутровый маникюр.

Натали Эммануэль / Фото: Associated Press

Натали Эммануэль / Фото: Associated Press

Мероприятие также посетила Кейт Бланшетт, которая для своего появления выбрала черные широкие брюки и откровенный топ, состоявший из бахромы с бусинами и нюдовой подкладки.

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