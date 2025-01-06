В платье с глубоким декольте: Эшли Грэм сверкнула пышной грудью на красной дорожке

Эшли Грэм посетила церемонию вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Модель привлекла внимание эффектным аутфитом на красной дорожке. Она была одета в черное платье, созданное для нее брендом Bach Mai. Наряд имел глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, и пышную юбку со шлейфом.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Аутфит Грэм дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала элегантную прическу, вечерний макияж, молочный маникюр и французский педикюр.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Уши Эшли украсила длинными серьгами-люстрами от Jared Jewellers, а на пальце красовалось кольцо с массивным изумрудом.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Напомним, Эшли Грэм на ивенте в Нью-Йорке предстала в мини-платье с кружевом и кожаном тренче.

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