В платье с глубоким декольте: Эшли Грэм сверкнула пышной грудью на красной дорожке

37-летняя американская модель plus-size выглядела красиво на кинособытии.
Эшли Грэм посетила церемонию вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.
Модель привлекла внимание эффектным аутфитом на красной дорожке. Она была одета в черное платье, созданное для нее брендом Bach Mai. Наряд имел глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, и пышную юбку со шлейфом.
Аутфит Грэм дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала элегантную прическу, вечерний макияж, молочный маникюр и французский педикюр.
Уши Эшли украсила длинными серьгами-люстрами от Jared Jewellers, а на пальце красовалось кольцо с массивным изумрудом.
Напомним, Эшли Грэм на ивенте в Нью-Йорке предстала в мини-платье с кружевом и кожаном тренче.
Читайте также: