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- Шоу-бизнес
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В платье с глубоким декольте: Ева Лонгория в изысканном образе от Zuhair Murad получила награду
50-летняя актриса ошеломила красивым видом на мероприятии в Испании.
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория посетила церемонию вручения премии Platino Awards 2025, которая состоялась в Palacio Municipal IFEMA Madrid в Мадриде.
На сцене награду Лонгории вручила ее близкая подруга София Вергара, отметившая ее преданность латиноамериканскому сообществу.
На мероприятии Ева сияла в изысканном черном платье приталенного силуэта, без бретелек и со шлейфом из весенней коллекции 2025 года бренда Zuhair Murad. Наряд также имел глубокое декольте, декорированное широкой цепью из украшений.
Образ актриса дополнила прической с мягкими локонами, макияжем с акцентом на глазах и нюдовым маникюром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – браслетом и кольцом. Звезда выглядела стройно и красиво.
Напомним, Ева Лонгория на дневное шоу The View в Нью-Йорке пришла в платье цвета манго с V-образным вырезом от бренда Maticevski.