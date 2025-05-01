В платье с глубоким декольте: Ева Лонгория в изысканном образе от Zuhair Murad получила награду

Ева Лонгория / © Getty Images

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Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория посетила церемонию вручения премии Platino Awards 2025, которая состоялась в Palacio Municipal IFEMA Madrid в Мадриде.

На сцене награду Лонгории вручила ее близкая подруга София Вергара, отметившая ее преданность латиноамериканскому сообществу.

На мероприятии Ева сияла в изысканном черном платье приталенного силуэта, без бретелек и со шлейфом из весенней коллекции 2025 года бренда Zuhair Murad. Наряд также имел глубокое декольте, декорированное широкой цепью из украшений.

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Ева Лонгория / © Getty Images

Образ актриса дополнила прической с мягкими локонами, макияжем с акцентом на глазах и нюдовым маникюром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – браслетом и кольцом. Звезда выглядела стройно и красиво.

Напомним, Ева Лонгория на дневное шоу The View в Нью-Йорке пришла в платье цвета манго с V-образным вырезом от бренда Maticevski.

Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images