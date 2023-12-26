В платье с глубоким декольте: Геля Зозуля представила новую песню о любви

Геля Зозуля представила новую песню под названием "Колір музики". Это признание артистки в любви к музыке.

По словам Гели, ее новая композиция напоминает о целебных, терапевтических эффектах песни, которая написана от всего сердца, что сейчас очень важно.

"В это сложное время хочу быть веселой нотой в жизни украинцев, поэтому в моем репертуаре есть веселые песни, поднимающие дух. Также мне очень нравится раскрывать женскую суть в своих композициях, чтобы каждая девушка или женщина могла найти в них себя. Ну и, конечно, песни о любви, куда же без них?", – поделилась артистка.

В честь презентации музыкальной новинки Геля снялась в интересной фотосессии. Она предстала в черном платье с пикантным глубоким декольте.

Геля Зозуля/Прессслужба

Геля Зозуля/Прессслужба

Позировала певица также в кружевном прозрачном наряде. Ее образы получились красивыми, соблазнительными и загадочными одновременно.

Геля Зозуля/Прессслужба

Напомним, Геля Зозуля – исполнительница таких популярных треков, как "КоляГаля", "Бавовна", "Наробила лиха" и другие.

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