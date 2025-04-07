В платье с глубоким декольте и 3D-цветком: экс-жена Харви Вайнштейна в красивом образе появилась на премии

Джорджина Чапман / © Associated Press

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Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa - Джорджина Чапман - и ее возлюбленный - 51-летний оскароносный актер Эдриан Броуди посетили церемонию вручения наград Olivier Awards 2025 в Королев.

Джорджина появилась на зеленой дорожке в красивом образе. На ней было платье, состоявшее из черного бархатного верха с глубоким декольте и белой юбки А-силуэта, украшенной большим 3D-цветком в тон.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Аутфит Чапман дополнила черными босоножками на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж смоки-айс и черные маникюр и педикюр. Женщина украсила уши длинными серьгами с камнями, а руки – кольцами.

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Эдриан был одет в черную рубашку и черный смокинг, к которому прикрепил интересную массивную брошь с камнями.

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / © Associated Press

Напомним, Джорджина Чапман на премии New York Film Critics Circle Awards в Нью-Йорке предстала в полупрозрачном серебристо-сером платье макси, украшенном перьями и вышивкой из бисера и пайеток.