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В платье с глубоким декольте и 3D-цветком: экс-жена Харви Вайнштейна в красивом образе появилась на премии
48-летняя Джорджина Чапман имеет прекрасное чувство стиля, поэтому каждый ее выход всегда красивый.
Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa - Джорджина Чапман - и ее возлюбленный - 51-летний оскароносный актер Эдриан Броуди посетили церемонию вручения наград Olivier Awards 2025 в Королев.
Джорджина появилась на зеленой дорожке в красивом образе. На ней было платье, состоявшее из черного бархатного верха с глубоким декольте и белой юбки А-силуэта, украшенной большим 3D-цветком в тон.
Аутфит Чапман дополнила черными босоножками на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж смоки-айс и черные маникюр и педикюр. Женщина украсила уши длинными серьгами с камнями, а руки – кольцами.
Эдриан был одет в черную рубашку и черный смокинг, к которому прикрепил интересную массивную брошь с камнями.
Напомним, Джорджина Чапман на премии New York Film Critics Circle Awards в Нью-Йорке предстала в полупрозрачном серебристо-сером платье макси, украшенном перьями и вышивкой из бисера и пайеток.