В платье с глубоким декольте и бахромой: похудевшая Наталья Могилевская зажгла на сцене музыкального мероприятия

Артистка представила на концерте свой обновленный хит "Я танцювала".

Наталья Могилевская выступила на концерте "Музыкальная премия Украины", который прошел в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (бывший Жовтневый дворец) в Киеве.

Наталья Могилевская / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Артистка зажгла на сцене, исполнив свой обновленный хит "Я танцювала" и песню "Я покохала".

Наталья Могилевская / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Наталья выглядела похудевшей и красивой. Она предстала перед публикой в эффектном аутфите. На ней было черное платье с бахромой на подоле и глубоким декольте с нитями.

Наталья Могилевская / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Могилевская дополнила лук черным жакетом и сапогами со стразами, сверкавшими в лучах софитов.

Наталья Могилевская / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

У певицы была красивая прическа с локонами и вечерний макияж.

Наталья Могилевская / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Наталья Могилевская выступила на "Музыкальной платформе Украины"

Напомним, на Музыкальной платформе также выступила Оля Полякова, продемонстрировавшая стройную фигуру в золотом мини-платье.

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