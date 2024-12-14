В платье с глубоким декольте и бахромой: похудевшая Наталья Могилевская зажгла на сцене музыкального мероприятия

Артистка представила на концерте свой обновленный хит "Я танцювала".
Наталья Могилевская выступила на концерте "Музыкальная премия Украины", который прошел в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (бывший Жовтневый дворец) в Киеве.
Артистка зажгла на сцене, исполнив свой обновленный хит "Я танцювала" и песню "Я покохала".
Наталья выглядела похудевшей и красивой. Она предстала перед публикой в эффектном аутфите. На ней было черное платье с бахромой на подоле и глубоким декольте с нитями.
Могилевская дополнила лук черным жакетом и сапогами со стразами, сверкавшими в лучах софитов.
У певицы была красивая прическа с локонами и вечерний макияж.
Напомним, на Музыкальной платформе также выступила Оля Полякова, продемонстрировавшая стройную фигуру в золотом мини-платье.
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