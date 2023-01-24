В платье с глубоким декольте и "чешуей": звезда "Эмили в Париже" посетила модное шоу

Звезда выбрала очень смелый и детально проработанный наряд.

В Париже во время Недели моды индийский модельер Рахул Мишра, известный своими роскошными нарядами с вышивкой и пайетками, презентовал новую кутюрную коллекцию весна-лето 2023.

Гостьей шоу стала 31-летняя американская актриса Эшли Парк, прославившаяся благодаря роли в сериале "Эмили в Париже".

Она пришла на фэшн-шоу в длинном золотом платье с американской проймой и очень глубоким декольте. Наряд был выполнен из множества деталей, расшитых пайетками. Они напоминали чешую. Платье входит в коллекцию Rahul Mishra осень-зима 2022.

Эшли Парк / Фото: Getty Images

Образ Эшли дополнила украшениями от Bvlgari - серьгами и колье в виде змеи, которая обвивает шею.

Эшли Парк / Фото: Getty Images

Читайте также: