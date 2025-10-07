В платье с глубоким декольте и красивой спиной: Ванесса Паради на фэшн-шоу Chanel

Ванесса Паради / © Associated Press

Реклама

Ванесса Паради посетила фэшн-показ Модного дома Chanel, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

На ивенте она появилась в пикантном аутфите. На ней было черное платье миди приталенного силуэта. Наряд имел карманы, глубокое декольте и красивую спину, украшенной вышивкой и нитками.

Ванесса Паради / © Associated Press

Аутфит Ванесса дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, нежный макияж с коралловой помадой и золотисто-черные цепочки на шее.

Реклама

Ванесса Паради / © Associated Press

На фэшн-шоу Chanel побывала также ее дочь Лили-Роуз Депп, которая позировала в черном твидовом наряде и черно-белых колготах с принтом.