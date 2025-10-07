- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с глубоким декольте и красивой спиной: Ванесса Паради на фэшн-шоу Chanel
52-летняя актриса и экс-супруга Джонни Деппа — постоянная гостья показов французского Дома моды.
Ванесса Паради посетила фэшн-показ Модного дома Chanel, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
На ивенте она появилась в пикантном аутфите. На ней было черное платье миди приталенного силуэта. Наряд имел карманы, глубокое декольте и красивую спину, украшенной вышивкой и нитками.
Аутфит Ванесса дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, нежный макияж с коралловой помадой и золотисто-черные цепочки на шее.
На фэшн-шоу Chanel побывала также ее дочь Лили-Роуз Депп, которая позировала в черном твидовом наряде и черно-белых колготах с принтом.