ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

В платье с глубоким декольте и красивой спиной: Ванесса Паради на фэшн-шоу Chanel

52-летняя актриса и экс-супруга Джонни Деппа — постоянная гостья показов французского Дома моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ванесса Паради

Ванесса Паради / © Associated Press

Ванесса Паради посетила фэшн-показ Модного дома Chanel, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

На ивенте она появилась в пикантном аутфите. На ней было черное платье миди приталенного силуэта. Наряд имел карманы, глубокое декольте и красивую спину, украшенной вышивкой и нитками.

Ванесса Паради / © Associated Press

Ванесса Паради / © Associated Press

Аутфит Ванесса дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была укладка с мягкими локонами, нежный макияж с коралловой помадой и золотисто-черные цепочки на шее.

Ванесса Паради / © Associated Press

Ванесса Паради / © Associated Press

На фэшн-шоу Chanel побывала также ее дочь Лили-Роуз Депп, которая позировала в черном твидовом наряде и черно-белых колготах с принтом.

Дата публикации
Количество просмотров
145
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie