В платье с глубоким декольте и кулоном между грудью: звезда сериала "Уэнсдэй" на светском ивенте

Кристина Риччи в вечернем наряде от Saint Laurent сияла на премии "Эмми".

Звезда сериала "Уэнсдэй" и фильмов 90-х "Семья Адамсов" и "Каспер" – Кристина Риччи – побывала на церемонии премии Emmy Awards в Лос-Анджелесе.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Она вышла на красную дорожку в черном платье макси от Saint Laurent с глубоким декольте. На шее у нее было украшение от Martin Katz, большой зеленый кулон которого висел между грудью. В ушах у Риччи были длинные серьги, а на руках – браслет и кольцо из этого самого комплекта.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Волосы Кристина собрала в низкий пучок и сделала макияж с золотисто-зелеными тенями на веках. В руках она держала черный клатч от Saint Laurent. Французский маникюр завершил вечерний аутфит актрисы.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Напомним, Кристина Риччи на Critics Choice Awards-2024 появилась в латексном платье без бретелек, со шлейфом и разрезом от Atsuko Kudo, имевшей откровенное сексуальное декольте.

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