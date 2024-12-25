В платье с глубоким декольте и открытой спиной: Камила Кабельо в нежном аутфите предстала на мероприятии

27-летняя артистка выглядела красиво.
Камила Кабельо в нежном луке посетила мероприятие Jingle Ball 2024 на iHeartRadio Y100 в Майами, штат Флорида.
На красной дорожке артистка появилась в бледно-бирюзовом платье макси от бренда Georges Hobeika, расшитом разноцветными камнями с флористическим мотивом. Наряд также имел глубокое декольте, драпировку, открытую спину и шлейф, которые придали ее луку драматизма.
Кабельо сделала укладку с локонами, макияж с нюдовой помадой и длинными ресницами, и украсила уши бриллиантовыми каплевидными серьгами.
Напомним, Камила Кабельо в сером джемпере и клетчатой мини-юбке сходила на фэшн-шоу Miu Miu.
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