Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с глубоким декольте и перьям: Джессика Бил с мужем Джастином Тимберлейком вышли в свет

Дата публикации
Просмотры
2243
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с глубоким декольте и перьям: Джессика Бил с мужем Джастином Тимберлейком вышли в свет

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк посетили гала-концерт Детской больницы Лос-Анджелеса в Barker Hanger в Санта-Монике, в Калифорнии.

На благотворительное мероприятие 40-летняя Джессика блистала в платье из кутюрной коллекции Giambattista Valli. Черное макси-платье с глубоким V-образным декольте дополнено многослойной отделкой из перьев и атласных бантов.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Associated Press
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

Свой вечерний образ Джессика дополнила несколькими кольцами на пальцах, серьгами с бриллиантами, небрежной укладкой и легкий мейк-апом. Вместе с ней был муж Джастин Тимберлейк. Он надел черный смокинг и брюки, дополнив костюм белой рубашкой и галстуком-бабочкой. 

Пара достаточно давно не появлялась на публичных мероприятиях и выглядела стильно и элегантно, когда позировала перед камерами фотографов.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / © Associated Press
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

Читайте также: 

Вакарчук спел песню о Мариуполе на обстрелянном мосту в Киеве

Вакарчук спел песню о Мариуполе на обстрелянном мосту в Киеве

Похожие темы:

Следующая публикация