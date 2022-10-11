В платье с глубоким декольте и перьям: Джессика Бил с мужем Джастином Тимберлейком вышли в свет

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк посетили гала-концерт Детской больницы Лос-Анджелеса в Barker Hanger в Санта-Монике, в Калифорнии.

На благотворительное мероприятие 40-летняя Джессика блистала в платье из кутюрной коллекции Giambattista Valli. Черное макси-платье с глубоким V-образным декольте дополнено многослойной отделкой из перьев и атласных бантов.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

Свой вечерний образ Джессика дополнила несколькими кольцами на пальцах, серьгами с бриллиантами, небрежной укладкой и легкий мейк-апом. Вместе с ней был муж Джастин Тимберлейк. Он надел черный смокинг и брюки, дополнив костюм белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

Пара достаточно давно не появлялась на публичных мероприятиях и выглядела стильно и элегантно, когда позировала перед камерами фотографов.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / Фото: Associated Press

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