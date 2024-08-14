В платье с глубоким декольте и разрезом: модель в сексуальном образе посетила ивент

Эми Лефевр в соблазнительном образе total black позировала на мероприяти часового бренда.
Модель и инлюэнсер Эми Лефевр посетила презентацию бренда MICHELE Watches Legacy Redefined в Нью-Йорке.
Там девушка появилась в черном платье миди с глубоким декольте, американским проемом и разрезом на юбке.
Наряд Эми дополнил черными остроносыми туфлями и черным плетеным клатчем с золотой фурнитурой.
Лефевр сделала взъерошенную укладку длины каре, макияж с акцентом на глазах, молочный маникюр и завершила лук золотыми украшениями.
Напомним, бразильская модель Синди Мелло собралась на прогулку в белом платье с глубоким декольте.
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