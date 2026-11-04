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- Шоу-бизнес
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С красной помадой и в платье с глубоким декольте: элегантная Наоми Уоттс на премьере в Нью-Йорке
Актриса выбрала для светского выхода черный наряд от Mugler, который подчеркнул ее тонкую талию.
Наоми Уоттс посетила премьеру второго сезона сериала «All’s Fair» в Нью-Йорке. Звезда продемонстрировала там элегантный аутфит.
На ней было черное облегающее платье Mugler без бретелек. Главным акцентом наряда был скульптурный лиф с глубоким декольте и заостренными краями, которые возвышались над грудью, напоминая крылья. На юбке также был разрез, открывавший ногу.
Наряд Уоттс сочетала с черными остроносыми лакированными туфлями-лодочками на шпильках. Аутфит актриса дополнила украшениями Messika — серьгами с камнями и кольцами.
Наоми аккуратно уложила каре с боковым пробором и заправила волосы за уши. В макияже она сделала акцент на красной помаде, дополнив ее нежными розовыми румянами и черным карандашом.
Напомним, Наоми Уоттс в мини-платье с бантами и фиолетовых туфлях появилась на показе Valentino в рамках Недели моды в Париже.