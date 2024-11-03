В платье с глубоким декольте и с украшением принцессы Дианы: роскошная Ким Кардашьян на гала-вечере

44-летняя звезда реалити и бизнесвумэн в эффектном образе появилась на ивенте.

Ким Кардашьян приковала к себе все взгляды на гала-вечере LACMA Art+Film, который состоялся в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

На событии она появилась в эффектном аутфите. На звезде реалити было длинное платье по фигуре от бренда Gucci с откровенным декольте до пупка и разрезом сзади на юбке. Наряд прекрасно подчеркнул соблазнительные формы Ким.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Лук Кардашьян дополнила пальто цвета слоновой кости, которое спустила до локтей, и белыми босоножками с золотыми шпильками.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Звезда реалати сделала молочный маникюр, гладкую прическу боб-каре, макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Но главной изюминкой в ее образе было культовое роскошное жемчужное колье с подвеской-крестом с аметистами и бриллиантами, когда-то принадлежавшее принцессе Диане. Крест имеет общий вес бриллиантов около 5,25 карата и размеры около 136 x 95 мм.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Это украшение, изготовленное компанией Garrard в начале 20 века, Ким приобрела за 197 тысяч долларов на аукционе Royal & Noble, который ежегодно проводит Sotheby's.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

К слову, с момента смерти Дианы это украшение никто не носил на публике.

Напомним, принцесса Диана в украшении с крестом от Garrard появилась на благотворительном вечере Birthright, который прошел в бывшем помещении ювелирного бренда Garrard на Риджент-стрит в 1987 году.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

На ней было бархатное черное платье с фиолетовой пышной юбкой макси с тиснением и воротником с рюшами, созданное Кэтрин Уокер.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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