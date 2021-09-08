В платье с глубоким декольте и в кабриолете: Деми Роуз сверкнула пышным бюстом

Британская "Ким Кардашьян" в образе в стиле 60-х снялась в фотосете.
Деми Роуз обожает экспериментировать со своими образами и сниматься в них в фотосетах. На днях она порадовала фолловеров очередной такой фотосъемкой. Выбрала знаменитость образ в стиле 60-х годов.
Позировала Деми в красном кабриолете. Красотка облачилась в черное обтягивающее платье мини с глубоким декольте, в котром она смогла похвастаться своей пышной грудью.
Сначала она была с бигудями на голове, а затем надела элегантный платок с принтом. Аутфит Роуз дополнила очками-лисичками в белой оправе. В макияже акцент был сделан на красной помаде.
Еще Деми не могла не продемонстрировать свой вид сзади.
А в прошлый раз девушка похвасталась большими ягодицами в сексуальном черном купальнике.
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