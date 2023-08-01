В платье с глубоким декольте и за руку с мужем: папарацци подловили Кэтрин Зету-Джонс в Италии

В объективы папарацци на улицах Портофино попали Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, которые шли за руки на обед в ресторан Taverna del Marinaio.

Актриса выглядела прекрасно. Она была одета в длинное фиолетовое платье с принтом, американской проемом и глубоким декольте. Наряд Кэтрин скомбинировали с черно-бежевыми эспадрильями на платформе.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

Волосы звезда распустила, надела на лицо солнцезащитные очки, а уши украсила длинными лавандовыми серьгами.

На Майкле была темно-синяя рубашка, белые брюки и черные мокасины.

Напомним, на Каннском кинофестивале Кэтрин Зета-Джонс сияла в роскошном красном платье с градиентом от бренда Elie Saab.

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