В платье с глубоким декольте: Керри Вашингтон в эффектном образе от Zuhair Murad позировала на кинофестивале

Кэрри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон посетила премьеру фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец " (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery), которая состоялась в театре принцессы Уэльской в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Керри Вашингтон / © Associated Press

На звезде было платье макси цвета айвори из коллекции Zuhair Murad Resort 2026. Наряд имел драпировку, глубокий V-образный вырез, струящуюся юбку, открытую спину и бретельки, украшенные золотыми деталями с камнями.

Керри Вашингтон / © Associated Press

У Вашингтон было идеально ровное каре, макияж с пышными ресницами и бордовой помадой и нюдовый маникюр с золотым декором. Руку она украсила золотыми кольцами с камнями.

Кэрри Вашингтон / © Associated Press

Напомним, Керри Вашингтон на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе сияла в кастомном роскошном наряде от Armani Privé.