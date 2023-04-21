В платье с глубоким декольте, разрезом до бедра и с густой бородой: Кончита Вурст выступила в Берлине

Австрийская певица и драг-квин выбрала для своего появления дерзкий образ total black.

Кончита Вурст приняла участие в концерте All Hands on Deck, состоявшемся на Mercedes Benz Arena в Берлине.

Там драг-квин появилась в дерзком аутфите. На ней было черное атласное платье с глубоким вырезом и высоким разрезом до бедра, через который она демонстрировала мохнатые ноги. Талию Вурст подчеркнула черным кожаным поясом. Обута она была в черных ботфортах на шнуровке.

Кончита Вурст / Фото: Getty Images

Кончита заплела волосы в две косички, сделала насыщенный макияж глаз с черными тенями, в ушах у нее были длинные серьги-цепочки, а в носу – пирсинг. Ее лицо украшала густая борода.

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