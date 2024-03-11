В платье с глубоким декольте: Шарлиз Терон в образе от Dior блистала на "Оскаре"

Шарлиз Терон посетила 96-ю ежегодную церемонию вручения премии "Оскар", которая прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

48-летняя знаменитость вышла на сцену в платье Dior Haute Couture с достаточно откровенной зоной декольте, дополнив образ украшениями от Boucheron.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

На Шарлиз был чокер, колье, серьги-висюльки, несколько браслетов на запястьях и колец на пальцах. Терон сделала светлый переливающийся маникюр, легкий макияж и волосы собрала в гладкий низкий пучок. Обута актриса была в босоножки на каблуках.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Шарлиз Терон вручала награду на "Оскаре" за "Лучшую женскую роль", и победительницей стала 35-летняя Эмма Стоун. Для нее это была уже вторая победа на премии. Сама Терон, напомним, в 2004 году получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в биографической драме "Монстр".

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Напомним, впервые в истории "Оскар" получила и Украина - за фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

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