В платье с глубоким декольте: участница "Холостяка-11" в сексуальном образе позировала в фотосете

Джессика Чеги похвасталась обольстительным аутфитом в новой фотосъемке.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — снялась в пикантной фотосессии, в которой появилась в женственном, нежном и сексуальном одновременно образе.

Красавица была одета в черное обтягивающее платье с глубоким декольте с кружевом. Наряд идеально подчеркнул стройную и обольстительную фигуру Чеги.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Лук девушка дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

В посте Джессика дала совет, как, на ее взгляд, раскрыть свою женскую энергию и сексуальность?

"Первый совет: забудьте о брючных костюмах, брюках и оверсайз. Ничто так не закрывает вас, как эта мужского формата одежда. Второй — устройте себе фотосессию. Вот такую нежную, чувственную, в красивом белье или в кружевном платье. Не обязательно ее публиковать в фб или инстаграм, вы можете просто сохранить для себя. И это, поверьте, будет поддерживать в вас ту самую уверенную искру, которая так и манит мужской пол в женщинах", — написала Джессика.

А другая участница проекта — Екатерина Жук — показала фото в купальнике, которые сделала во время отдыха в Турции.

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