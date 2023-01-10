В платье с глубоким декольте: участница "Холостяка-12" показала вечерний образ с церемонии роз

Участница 12-го сезона романтического реалити-шоу Александра Погорелова опубликовала в Instagram фото своего красивого образа, в котором она предстала на церемонии роз в одиннадцатом выпуске.

На Саше было вечернее обтягивающее блестящее платье графитового цвета с глубоким декольте. Аутфит девушки дополнила прическа "лошадиный хвост", макияж с акцентом на черных стрелках и длинные элегантные серьги.

Александра Погорелова/Instagram

"Вот и завершилась моя последняя неделя на проекте. Было ли для меня удивлением решение Алекса? Была ли я разочарована? Все это я расскажу вам немного погодя.

Но сейчас я хочу поблагодарить вас всех за невероятную поддержку. Я вас обожаю, это так вдохновляет.

На самом деле сейчас я почувствовала небольшое облегчение. Теперь последний выпуск я могу смотреть совершенно спокойно, не нервничая. Обнимаю каждого из вас", — написала Погорелова.

Напомним, другая участница "Холостяка-12" Марина Голд прокомментировала свой вылет из проекта.

Читайте также: