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В платье с глубоким V-образным декольте: Эмилия Кларк посетила кинофестиваль во Франции

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
393
Время на прочтение
1 мин
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В платье с глубоким V-образным декольте: Эмилия Кларк посетила кинофестиваль во Франции

Эмилия Кларк / Фото: Getty Images

Британка отдала предпочтение наряду от культового французского Модного дома.

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк крайне редко выходит в свет, но кинофестиваль во Франции решила не пропускать. Звезда вышла на красную дорожку 49-го Фестиваля американского кино в Довиле, который состоялся 3 сентября.

Наряд Емилии был довольно сдержанным - она выбрала платье от французского Модного дома Chanel из круизной коллекции 2023-2024.

Платье было в черном цвете, с ассиметричным подолом и очень глубоким V-образным декольте. Также вся ткань наряда была украшена аппликацией черными стразами в виде монограммы Модного дома. Волосы Кларк просто выровняла и уложила. Из украшений актриса выбрала комплект с жемчугом и бриллиантами. Завершали ее лук черные туфли на Т-образных ремешках.

Эмилия Кларк / © Getty Images
Эмилия Кларк / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
393
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