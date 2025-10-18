- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В платье с глубоким вырезом и обнаженной спиной: Дженнифер Лоуренс затмила всех на красной дорожке
35-летняя актриса продемонстрировала на мероприятии образ в стиле классического голливудского гламура.
Дженнифер Лоуренс посетила премьеру своего нового фильма Die My Love, которая состоялась в рамках Лондонского кинофестиваля в Королевском фестивальном зале в Лондоне.
На красной дорожке актриса приковала к себе взгляды всех присутствующих, ведь выглядела просто роскошно. На звезде было элегантное черное платье макси из кутюрной коллекции Giorgio Armani Privé сезона осень-зима 2025-2026. Наряд имел халтер, бархатный верх, американскую пройму, глубокий V-образный вырез, и он отлично обтягивал стройную фигуру Лоуренс.
А еще платье имело полностью открытую спину, которую Джен также продемонстрировала фотографам.
Аутфит Лоуренс дополнила черными босоножками на шпильках от Aquazzura.
На шее у актрисы было невероятно красивое золотое колье от Glenn Spiro с бриллиантами и золотыми бусинами, на руке — кольцо с крупным бриллиантом, а в ушах — лаконичные золотые серьги. Идеально ровная укладка с челкой и вечерний макияж завершили лук Дженнифер.
Напомним, Дженнифер Лоуренс на Неделю моды в Париже пришла в стильном образе, главным айтемом которого был бежевый тренч.