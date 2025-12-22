ТСН в социальных сетях

В платье с глубоким вырезом и с бокалом вина: Эмили Ратажковски позировала у елки

Модель показала, как нарядила елку к Рождеству.

Юлия Кудринская
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски опубликовала в своем Instagram фото, на котором она позировала у елки. Одета звезда была в черное платье с очень глубоким V-образным вырезом. Ее волосы были распущены, а на губах была красная помада. В руках девушка держала бокал с вином.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

И отдельно показала, как она нарядила елку к предстоящим рождественским и новогодним праздникам. Эмили выбрала для этого разные стеклянные игрушки и красную ленту.

Елка Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Елка Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Отметим, Ратажковски уже давно в модельном бизнесе, свой первый контракт она подписала в 14 лет и начала сниматься в рекламе и для каталогов. Позже Эмили работала моделью, параллельно изучая искусство в Калифорнийском университет в Лос-Анджелесе, но вскоре бросила учебу и сосредоточилась на своей модельной карьере. Ее роль в откровенном клипе Blurred Lines Робина Тика стала моментом, после которого ее карьера резко пошла вверх.

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски в нежном образе феи вышла на подиум на шоу Victoria’s Secret. Она блистала в нежно-розовом нижнем белье из кружева и гипюра, которое включало классический бюстгальтер, но с украшенными стразами бретельками, а также трусы с тонкими шлейками на бедрах, тоже декорированными стразами.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

