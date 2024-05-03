В платье с глубоким вырезом: Крисси Тейген в вечернем образе сияла на мероприятии в Нью-Йорке

38-летняя модель пришла на благотворительный гала-вечер вместе с мужем.

Крисси Тейген посетила благотворительный гала-вечер короля Чарльза III The King's Trust 2024, который состоится в Нью-Йорке. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа Джона Ледженда.

Модель выбрала для своего появления вечернее полупрозрачное черное платье с кружевным верхом, глубоким вырезом, многоярусной юбкой с кружевными рюшами и белой подкладкой.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Тейген сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и яркий красный маникюр. В ушах у нее были элегантные серьги.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Джон был одет в белый смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные брюки.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Associated Press

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