В платье с глубоким вырезом: Крисси Тейген в вечернем образе сияла на мероприятии в Нью-Йорке

38-летняя модель пришла на благотворительный гала-вечер вместе с мужем.
Крисси Тейген посетила благотворительный гала-вечер короля Чарльза III The King's Trust 2024, который состоится в Нью-Йорке. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа Джона Ледженда.
Модель выбрала для своего появления вечернее полупрозрачное черное платье с кружевным верхом, глубоким вырезом, многоярусной юбкой с кружевными рюшами и белой подкладкой.
Тейген сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и яркий красный маникюр. В ушах у нее были элегантные серьги.
Джон был одет в белый смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные брюки.
Читайте также: