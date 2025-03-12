В платье с глубоким вырезом: модель из Северной Африки блеснула пышной грудью на показе

Адот Гак для своего появления на Неделе моды в Париже выбрала откровенный наряд.

В объективы папарацци в Париже попала модель из Северной Африки Адот Гак, которая пришла на показ осенней коллекции 2025 года бренда Lacoste, что состоялся в рамках Недели моды.

Там манекенщица появилась в пикантном аутфите, в котором она блеснула пышным бюстом. На ней было платье шоколадного оттенка с плиссированной юбкой макси, капюшоном, вырезами на талии и глубоким вырезом. Под нарядом на Адот не было бюстгальтера.

Адот Крюк / Фото: Getty Images

Лук Гак дополнила массивными солнцезащитными очками, золотыми серьгами и широким золотым браслетом.

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