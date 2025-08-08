ТСН в социальных сетях

В платье с глубоким вырезом: звезда сериала "Уэнсдей" в образе от украинского бренда пришла на кино-событие

23-летняя Эмма Майерс выбрала для своего выхода наряд в классических цветах от украинского дизайнера.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эмма Майерс

Эмма Майерс / © Getty Images

Американская актриса Эмма Майерс появилась на премьере второго сезона сериала "Уэнсдей" в Нью-Йорке в образе от украинского бренда. На ней было черно-белое платье макси от Anna October.

Эмма Майерс / © Getty Images

Эмма Майерс / © Getty Images

Наряд имел тонкие черные завязки и глубокий вырез, который добавил луку пикантности.

Аутфит Эмма дополнила собранной прической с выпущенными и накрученными прядями, макияжем с блестящими тенями и черным маникюром. Свой лук она завершила кольцами с камнями.

Напомним, главная героиня "Уэнсдей" Дженна Ортега в черном платье макси, украшенном кожаными лоскутками, с V-образным декольте и разрезом появилась на премьере сериала в Нью-Йорке.

