В платье с глубоким вырезом: звезда сериала "Уэнсдей" в образе от украинского бренда пришла на кино-событие

Эмма Майерс / © Getty Images

Американская актриса Эмма Майерс появилась на премьере второго сезона сериала "Уэнсдей" в Нью-Йорке в образе от украинского бренда. На ней было черно-белое платье макси от Anna October.

Эмма Майерс / © Getty Images

Наряд имел тонкие черные завязки и глубокий вырез, который добавил луку пикантности.

Аутфит Эмма дополнила собранной прической с выпущенными и накрученными прядями, макияжем с блестящими тенями и черным маникюром. Свой лук она завершила кольцами с камнями.

Напомним, главная героиня "Уэнсдей" Дженна Ортега в черном платье макси, украшенном кожаными лоскутками, с V-образным декольте и разрезом появилась на премьере сериала в Нью-Йорке.