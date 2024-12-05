В платье с глубокими декольте и снова с кудрями: Николь Кидман примерила нежный образ

57-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии "Оскар" – Николь Кидман – стала главной звездой нового выпуска журнала The Hollywood Reporter. На обложку был помещен портрет актрисы, которая позировала для фото в платье с высоким воротником и мелким цветочным принтом, а на ее лице был легкий натуральный макияж.

Также во время съемки Николь примерила нежный образ – светло-лимонное платье с глубоким V-образным вырезом и кулиской спереди.

Интересно, что Кидман запечатлена со своими пышными натуральными кудрями, которые еще в начале ее карьеры стали частью ее фирменного образа. Сейчас актриса чаще выпрямляет волосы для ролей в кино и выходов на светских мероприятиях.

Напомним, ранее Николь Кидман восхитила красивым аутфитом. Она стала гостьей церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке. Актриса была одета в винтажное черное платье с ярким разноцветным цветочным принтом, тонкими бретельками и шлейфом от Dolce&Gabbana. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру звезды. Лук Кидман дополнила черными остроносыми туфлями.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

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