В платье с голой спиной и бантом в волосах: Кирстен Данст посетила кинофестиваль с мужем

Она появилась на красной дорожке в total black look.
Кирстен Данст появилась на мероприятии в Калифорнии в компании своего мужа - актера Джесси Племонса. Пара посетила вместе церемонию вручения кинопремии Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, которая состоялась 4 января.
Для мероприятия актриса выбрала стильный лаконичный наряд - длинное платье Valentino с гофрированной в зоне лифа ткани и легкой многослойной юбкой. Особенностью этого платья и главным украшением стала открытая спина.
Образ Кирстен дополнила босоножками на каблуках, несколькими украшениями с бриллиантами, макияжем и трендовой романтичной прической с черным бантом.
Напомним, что с похожей прической как-то в свет вышла другая актриса - звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер. Знаменитость сочетала черный бант в платьем от Carolina Herrera. В таком образе она появилась на гала-вечере в Нью-Йорке.
А как сделать оригинальную и современную прическу с бантом, мы рассказывали ранее, собрав топ-три видео-инструкциями от известного блогера.
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