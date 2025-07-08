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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
365
Время на прочтение
1 мин

В платье с голой спиной и серьгах-звездах: Рэйчел Броснахэн на премьере "Супермена"

Рэйчел Броснахэн в очередной раз вышла на красную дорожку, но в этот раз в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рэйчел Броснахэн

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Актриса посетила премьерный показ фильма «Супермен», в котором сыграла культового персонажа — журналистку Лоис Лейн.

Она надела на мероприятие платье насыщенного темного фиолетового оттенка, которое было полностью расшито мелкими пайетками. Это был темный наряд прямого фасона и с полукруглым декольте.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Главным украшением этого платья была голая спина — сзади у него был большой вырез. Прическа при этом у нее была лаконичной — волосы Рэйчел собрала в высокий хвост.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Также Рэйчел носила с этим платьем гламурные большие серьги-звезды от David Yurman.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Супермена в перезапуске франшизы сыграет Дэвид Коренсвет, который также вышел на публику.

Рэйчел Броснахэн и Дэвид Коренсвет / © Associated Press

Рэйчел Броснахэн и Дэвид Коренсвет / © Associated Press

Ранее на премьере в Лондоне она блистала в платье с вырезами от Armani Privé, которое было приталенного силуэта и сшито из шимерной ткани.

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Дата публикации
Количество просмотров
365
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