В платье с голой спиной и серьгах-звездах: Рэйчел Броснахэн на премьере "Супермена"

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

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Актриса посетила премьерный показ фильма «Супермен», в котором сыграла культового персонажа — журналистку Лоис Лейн.

Она надела на мероприятие платье насыщенного темного фиолетового оттенка, которое было полностью расшито мелкими пайетками. Это был темный наряд прямого фасона и с полукруглым декольте.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Главным украшением этого платья была голая спина — сзади у него был большой вырез. Прическа при этом у нее была лаконичной — волосы Рэйчел собрала в высокий хвост.

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Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Также Рэйчел носила с этим платьем гламурные большие серьги-звезды от David Yurman.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press

Супермена в перезапуске франшизы сыграет Дэвид Коренсвет, который также вышел на публику.

Рэйчел Броснахэн и Дэвид Коренсвет / © Associated Press

Ранее на премьере в Лондоне она блистала в платье с вырезами от Armani Privé, которое было приталенного силуэта и сшито из шимерной ткани.