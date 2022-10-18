В платье с голой спиной и ювелирной змеей на шее: Энн Хэтэуэй на светском мероприятии

Образ актрисы был лаконичным, но вся его красота раскрывалась при свете вспышек фотоаппаратов и софитов.

Актриса Энн Хэтэуэй посетила 29-е ежегодное мероприятие ELLE Women in Hollywood Celebration, которое проходило в Лос-Анджелесе. Знаменитость стала звездой вечера, ведь вышла к фотографам в эффектном платье от Ralph Lauren, которое подчеркивало ее фигуру.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Темно-синий наряд был усыпан темными стразами, имел довольно глубокое круглое декольте и открытую спину. При вспышке фотокамер и света софитов платье красиво мерцало. Наряд был представлен совсем недавно во время показа весенне-летней коллекции 2023.

Несмотря на столь интересный выбор наряда, Энн также решила дополнить его и ювелирными украшениями, но не обычными, а от культового ювелирного бренда Bvlgari. На руках у нее было несколько массивных колец, а вот шею украшало знаменитое колье в виде змеи.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

В последнее время Хэтэуэй стала активно развиваться в профессиональном плане. Только за этот год она успела принять участие в нескольких проектах: сериале "Не сработало"; фильмах "Материнский инстинкт", "Время Армагеддона" и драме "Эйлин".

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

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